У Верховній Раді вдруге переглянуть законопроєкт про обчислення часу в Україні, – нардеп Железняк

В Україні знову розглянуть проєкт Закону про Обчислення часу.

У Telegram-каналі народного депутата Ярослава Железняка об 11:26 11 липня з’явилася нова публікація, в якій він заявив, що на найближчому пленарному тижні Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт Спікера #4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

У пояснювальній записці йдеться:

Законопроєкт, що вноситься, не тільки спрямований на вирішення питань щодо визначення правових засад обчислення часу в Україні, а й покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки, як відомо, на тимчасово окупованих територіях України встановлений час держави-агресора – Російської Федерації. Тому встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До речі, нардеп також зазначив, що буде ЗА таку ініціативу.

Нагадаємо, це питання постало ще у 2021 році, коли проєкт Закону про обчислення часу в Україні був зареєстрований на порталі Верховної Ради. Він передбачає перехід усієї країни на єдиний київський час, який відповідає часовому поясу UTC+2.

Раніше планувалося, що Рада розгляне його у першому читанні на початку березня 2021. Третього березня його розглянули у першому читанні та ухвалили. 19 березня того ж року він не отримав достатню кількість голосів та був відправлений на доопрацювання.

2023 року підприємці запропонували скасувати переведення годинників. У відповідь на це нардеп Галина Третьякова нагадала, що в Раді двічі намагалися проголосувати за законопроєкти про скасування переходу на зимовий час, але не вистачало голосів для ухвалення рішення, адже були дискусії стосовно того, на якому часі залишатися – літньому чи зимовому. За словами депутатки, у Раді готові повернутися до питання скасування сезонного часу в тому разі, якщо будуть відповідні ініціативи, зокрема – від Кабінету міністрів.

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