У Верховній Раді проголосували за трьох нових міністрів

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
У Раді проголосували за призначення колишнього очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Раніше цю посаду обіймав Павло Рябікін, який тепер стане послом в Китаї.
Крім цього, Рада призначила Михайла Федорова віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України.
Офіційно новим міністром освіти та науки став Оксен Лісовий — директор Малої академії наук та військовослужбовець, про повідомив нардеп Железняк. До цього міністерство очолював Сергій Шкарлет, який був відомим своїм скандалом з плагіатом наукових робіт.
Раніше ми розповідали про те, хто такий Оксен Лісовий.
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