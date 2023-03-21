У Верховній Раді проголосували за трьох нових міністрів

Нардепи визначилися з трьома новими міністрами.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У Раді проголосували за призначення колишнього очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Раніше цю посаду обіймав Павло Рябікін, який тепер стане послом в Китаї.

Крім цього, Рада призначила Михайла Федорова віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України.

Офіційно новим міністром освіти та науки став Оксен Лісовий — директор Малої академії наук та військовослужбовець, про повідомив нардеп Железняк. До цього міністерство очолював Сергій Шкарлет, який був відомим своїм скандалом з плагіатом наукових робіт.

Раніше ми розповідали про те, хто такий Оксен Лісовий.

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