У центрі Парижа стався потужний вибух: є постраждалі

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

У п’ятому окрузі Парижа пролунав вибух, в результаті якого обрушилася частина будівлі. Попередньо, в одному з будинків на площі Альфонса Лаверана вибухнув газ.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибухова хвиля зруйнувала частину будівлі, а пізніше вона повністю обрушилася. Під час вибуху постраждали 16 людей, 7 з них перебувають у критичному стані, 9 – у тяжкому, передає BFM.

Внаслідок вибуху обрушився фасад Паризької Американської академії, розташованої поряд із військовим госпіталем.

На місці працюють екстрені служби. Очевидці кажуть, під завалами можуть бути люди. Офіційного підтвердження, що це був дійсно вибух газу, теж поки немає.

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