Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Парижа 69-річний чоловік застрелив двох людей, є й поранені

Сьогодні 14:25
просмотров

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Новости Днепра про У центрі Парижа 69-річний чоловік застрелив двох людей, є й поранені

Сьогодні вранці на вулиці Ангьєн у 10-му окрузі Парижа 69-річний чоловік відкрив стрілянину. У результаті двоє людей загинули, чотири отримали серйозні поранення.

Про це повідомляють ЗМІ.

69-річного чоловіка було заарештовано і взято під варту, – заявили представники прокуратури Парижа.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини та причини події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дрездені чоловік відкрив вогонь та сховався в аптеці ТЦ.

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Парижа 69-річний чоловік застрелив двох людей, є й пораненіУкраїнська Новости Днепра про У центрі Парижа 69-річний чоловік застрелив двох людей, є й пораненіРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців
    новини України
    21.12.2022 10:42
    Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

    Вусаті захисники!

    У Кракові вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною
    новини України
    20.12.2022 17:39
    У Кракові вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною

    Dziękuję bardzo.

    В Італії зняли фільм про “кохання” між харків’янином та солдатом рф: українці шоковані
    новини України
    20.12.2022 12:18
    В Італії зняли фільм про “кохання” між харків’янином та солдатом рф: українці шоковані

    В Італії зняли короткометражний фільм про "кохання" між хлопцем з…

    Росія може напасти 2023 року на ще одну країну в Європі
    новини України
    19.12.2022 19:39
    Росія може напасти 2023 року на ще одну країну в Європі

    Голова Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що…

    Наверх