У центрі Парижа 69-річний чоловік застрелив двох людей, є й поранені

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Сьогодні вранці на вулиці Ангьєн у 10-му окрузі Парижа 69-річний чоловік відкрив стрілянину. У результаті двоє людей загинули, чотири отримали серйозні поранення.

Про це повідомляють ЗМІ.

69-річного чоловіка було заарештовано і взято під варту, – заявили представники прокуратури Парижа.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини та причини події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дрездені чоловік відкрив вогонь та сховався в аптеці ТЦ.

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