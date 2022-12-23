У центрі Парижа 69-річний чоловік застрелив двох людей, є й поранені

Сьогодні вранці на вулиці Ангьєн у 10-му окрузі Парижа 69-річний чоловік відкрив стрілянину. У результаті двоє людей загинули, чотири отримали серйозні поранення.
Про це повідомляють ЗМІ.
69-річного чоловіка було заарештовано і взято під варту, – заявили представники прокуратури Парижа.
Наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини та причини події.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дрездені чоловік відкрив вогонь та сховався в аптеці ТЦ.
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