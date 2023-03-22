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У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладнено

Сьогодні 12:37
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Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладнено

Сьогодні, 22 березня, у центрі Дніпра на вулиці Шолом-Алейхема, біля “Менори”, сталася аварія.

Там зіткнулися Tesla та таксі служби Uklon. Усе через те, що на вузькій вуличці з обох боків припарковано дуже багато автівок, тому транспорту дуже складно проїхати.

Новости Днепра про У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладнено

На щастя, у результаті ДТП ніхто не постраждав.

Зараз на місці події працюють правоохоронці.

Рух вулицею ускладнено, тому враховуйте цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському вогнеборці врятували чоловіка

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Новости Днепра про У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладненоУкраїнська

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