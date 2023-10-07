У центрі Дніпра затримали збувача наркотиків

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
У підозрюваного вилучили 15 згортків з марихуаною та 45 згортків з солями.
Затриманому мешканцю Дніпропетровщини 22 роки.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ, – повідомили у поліції.
Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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