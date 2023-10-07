У центрі Дніпра затримали збувача наркотиків

Співробітники поліції 5 жовтня затримали чоловіка, який робив закладки наркотиків у Центральному районі міста.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

У підозрюваного вилучили 15 згортків з марихуаною та 45 згортків з солями.

Затриманому мешканцю Дніпропетровщини 22 роки.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ, – повідомили у поліції.

Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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