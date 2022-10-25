Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У центрі Дніпра затримали порушника комендантської години з наркотиками

У центрі Дніпра затримали порушника комендантської години з наркотиками

Сьогодні 07:15
просмотров

На вулиці Гоголя у Дніпрі правоохоронці помітили водія «Subaru Legacy», що порушував комендантську годину. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра затримали порушника комендантської години з наркотиками

В ході поверхневої перевірки у чоловіка 1998 року народження було виявлено предмет, схожий на автомат та згорток з наркотичною речовиною рослинного походження.

Згодом було з’ясовано, що зброя не є справжньою та використовується для гри в «страйкбол».

Походження наркотичної речовини чоловік пояснити не зміг та намагався позбутися її, викинувши через водійське вікно.

Правопорушника було затримано із застосуванням спеціальних засобів та доставлено до відділу поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра затримали порушника комендантської години з наркотикамиУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра затримали порушника комендантської години з наркотикамиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Україні можуть ввести цільову мобілізацію після 21 листопада: хто під неї підпаде
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    В Україні можуть ввести цільову мобілізацію після 21 листопада: хто під неї підпаде

    Загальна мобілізація в Україні продовжиться до 21 листопада. Її мають…

    “Продовжуємо працювати на Перемогу України”, – Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    “Продовжуємо працювати на Перемогу України”, – Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

    Повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну, 243 доба добігає кінця.

    Президента “Мотор Січі” Богуслаєва взяли під варту: подробиці
    Вчора 20:30
    Президента “Мотор Січі” Богуслаєва взяли під варту: подробиці

    За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд…

    У Кривому Розі знайшли гранату під вікнами будинку: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 19:45
    У Кривому Розі знайшли гранату під вікнами будинку: подробиці

    В Металургійному районі Кривого Рогу перехожі виявили гранату під вікнами…

    Наверх