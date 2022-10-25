У центрі Дніпра затримали порушника комендантської години з наркотиками

На вулиці Гоголя у Дніпрі правоохоронці помітили водія «Subaru Legacy», що порушував комендантську годину.

В ході поверхневої перевірки у чоловіка 1998 року народження було виявлено предмет, схожий на автомат та згорток з наркотичною речовиною рослинного походження.

Згодом було з’ясовано, що зброя не є справжньою та використовується для гри в «страйкбол».

Походження наркотичної речовини чоловік пояснити не зміг та намагався позбутися її, викинувши через водійське вікно.

Правопорушника було затримано із застосуванням спеціальних засобів та доставлено до відділу поліції.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: