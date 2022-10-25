У центрі Дніпра затримали порушника комендантської години з наркотиками

В ході поверхневої перевірки у чоловіка 1998 року народження було виявлено предмет, схожий на автомат та згорток з наркотичною речовиною рослинного походження.
Згодом було з’ясовано, що зброя не є справжньою та використовується для гри в «страйкбол».
Походження наркотичної речовини чоловік пояснити не зміг та намагався позбутися її, викинувши через водійське вікно.
Правопорушника було затримано із застосуванням спеціальних засобів та доставлено до відділу поліції.
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