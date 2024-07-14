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У центрі Дніпра загорівся пасажирський автобус

Сьогодні 12:27
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Сьогодні у Шевченківському районі міста Дніпро сталася пожежа.

Новости Днепра про У центрі Дніпра загорівся пасажирський автобус

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

14 липня о 09:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання автобуса на вулиці Королеви Єлизавети Другої Шевченківського району міста Дніпро. Прибувши за адресою рятувальники встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса «Mercedes-Benz», який перебував на тимчасовій зупинці, — йдеться у дописі рятувальників.

Вогнеборці ліквідували займання менше ніж за пів години. Загиблих та травмованих немає.

На жаль, кількість пожеж може почастішати через аномальну спеку у місті. Зараз у Дніпрі +34 градуси тепла. 

Сьогодні ми писали про пожежу на вулиці Ізмаїлівській.

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