У центрі Дніпра загорівся пасажирський автобус

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
14 липня о 09:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання автобуса на вулиці Королеви Єлизавети Другої Шевченківського району міста Дніпро. Прибувши за адресою рятувальники встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса «Mercedes-Benz», який перебував на тимчасовій зупинці, — йдеться у дописі рятувальників.
Вогнеборці ліквідували займання менше ніж за пів години. Загиблих та травмованих немає.
На жаль, кількість пожеж може почастішати через аномальну спеку у місті. Зараз у Дніпрі +34 градуси тепла.
Сьогодні ми писали про пожежу на вулиці Ізмаїлівській.
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