У центрі Дніпра загорівся пасажирський автобус

Сьогодні у Шевченківському районі міста Дніпро сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

14 липня о 09:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання автобуса на вулиці Королеви Єлизавети Другої Шевченківського району міста Дніпро. Прибувши за адресою рятувальники встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса «Mercedes-Benz», який перебував на тимчасовій зупинці, — йдеться у дописі рятувальників.

Вогнеборці ліквідували займання менше ніж за пів години. Загиблих та травмованих немає.

На жаль, кількість пожеж може почастішати через аномальну спеку у місті. Зараз у Дніпрі +34 градуси тепла.

Сьогодні ми писали про пожежу на вулиці Ізмаїлівській.

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