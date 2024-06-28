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У центрі Дніпра з’явився новий пам’ятник: у чому його суть

Сьогодні 17:39
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У середмісті Дніпра з'явився новий пам'ятник.

Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явився новий пам'ятник: у чому його суть

У Дніпрі, на площі Троїцькій, відкрили “Пам’ятник загиблим від бомб”. Автор витвору Вадим Сідур – видатний митець родом з нашого міста. 

Дніпровський пам’ятник збільшена копія оригінальної 35-сантиметрової скульптури, яку виготовив Сідур в Німеччині. 

Це перша робота скульптора, яку встановили в Україні. Приурочили відкриття до його століття. Митець знав, що таке жахи війни. Мав інвалідність через важке поранення у щелепу. Ця робота ушановує пам’ять невинних людей, які загинули під час війн. Скульптура невелика за розміром, приблизно 35 см. Розташований у Німеччині”, — прокоментував Григорій Гельфер, голова МБФ “Культурна столиця”.

Відтворив пам’ятник, але у ще більшому масштабі, заслужений художник України, скульптор Гарнік Хачатрян.

Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явився новий пам'ятник: у чому його суть

Скульптура має на меті відобразити жахи війни, які ми нині переживаємо. Сотні, а іноді й тисячі, таких бомб кожного дня падають на українську землю, вбиваючи людей та руйнуючи їхні домівки. 

На виготовлення пам’ятника пішло три місяці. 

Перший етап – був надважкий: заліззя, зварювальний апарат тощо. А от два – були творчі. Зроблена вона із чорного металу. Заввишки скульптура майже чотири метри, — зазначив скульптор.

Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явився новий пам'ятник: у чому його суть

Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явився новий пам'ятник: у чому його суть

Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явився новий пам'ятник: у чому його суть

Зауважимо, що раніше скульптуру планували поставити на місці зруйнованих під’їздів будинку на Перемозі, куди влучила російська ракета у січні 2023 року. Втім, згодом пам’ятник вирішили встановити на площі Троїцькій.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явився новий пам'ятник: у чому його сутьУкраїнська

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