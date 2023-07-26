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У центрі Дніпра видно стовп диму: що відомо

Сьогодні 19:20
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У середу, 26 липня, у центрі Дніпра помітили чорний стовп диму.

Новости Днепра про У центрі Дніпра видно стовп диму: що відомо

Близько 18:45 дніпряни повідомили, що в середмісті Дніпра видно дим. Наразі відомо, що це не наслідок прильоту. Хоча й лунає повітряна тривога, проте вибухів не було.

За попередньою інформацією, у центрі міста горить покинута будівля. На місце викликали вогнеборців, які розберуться з пожежею. Станом на зараз не надходило повідомлень про постраждалих чи загиблих. 

Центр міста затягнуло димом, тож радимо закрити вікна. 

Очевидці публікують фото з місця пожежі.

Новости Днепра про У центрі Дніпра видно стовп диму: що відомо

Новости Днепра про У центрі Дніпра видно стовп диму: що відомо

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