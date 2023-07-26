У центрі Дніпра видно стовп диму: що відомо

Близько 18:45 дніпряни повідомили, що в середмісті Дніпра видно дим. Наразі відомо, що це не наслідок прильоту. Хоча й лунає повітряна тривога, проте вибухів не було.
За попередньою інформацією, у центрі міста горить покинута будівля. На місце викликали вогнеборців, які розберуться з пожежею. Станом на зараз не надходило повідомлень про постраждалих чи загиблих.
Центр міста затягнуло димом, тож радимо закрити вікна.
Очевидці публікують фото з місця пожежі.
Читайте також:
Автор:
Майже шість років тривав суд над водієм, який насмерть збив…
Пенсія в Україні залежить не тільки від наявності страхового стажу,…
У середмісті Дніпра розквітло соняшникове поле.
Старовинні вулиці Дніпра зберігають не лише «офіційну» історію міста, а…