У центрі Дніпра видно стовп диму: що відомо

У середу, 26 липня, у центрі Дніпра помітили чорний стовп диму.

Близько 18:45 дніпряни повідомили, що в середмісті Дніпра видно дим. Наразі відомо, що це не наслідок прильоту. Хоча й лунає повітряна тривога, проте вибухів не було.

За попередньою інформацією, у центрі міста горить покинута будівля. На місце викликали вогнеборців, які розберуться з пожежею. Станом на зараз не надходило повідомлень про постраждалих чи загиблих.

Центр міста затягнуло димом, тож радимо закрити вікна.

Очевидці публікують фото з місця пожежі.

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