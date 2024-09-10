У центрі Дніпра сталася потрійна аварія з “швидкою”: рух ускладнено

У Дніпрі в центрі міста “швидка” влетіла у дві автівки.

Аварія сталася 10 вересня близько 11:00 на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Січових Стрільців. Автомобіль швидкої медичної допомоги, який рухався у бік вулиці Харківської, в’їхав у Renault та Lexus. Наразі там утворився затор.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, які опублікували фото.

Всі транспортні засоби мають пошкодження внаслідок аварії. Про постраждалих не повідомляється. На місці працюють правоохоронці.

Зазначимо, що рух на цій ділянці ускладнено. Враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту.

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