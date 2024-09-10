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У центрі Дніпра сталася потрійна аварія з “швидкою”: рух ускладнено

Сьогодні 13:21
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У Дніпрі в центрі міста “швидка” влетіла у дві автівки.

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася потрійна аварія з “швидкою”: рух ускладнено

Аварія сталася 10 вересня близько 11:00 на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Січових Стрільців. Автомобіль швидкої медичної допомоги, який рухався у бік вулиці Харківської, в’їхав у Renault та Lexus. Наразі там утворився затор.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, які опублікували фото.

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася потрійна аварія з “швидкою”: рух ускладнено

Всі транспортні засоби мають пошкодження внаслідок аварії. Про постраждалих не повідомляється. На місці працюють правоохоронці.

Зазначимо, що рух на цій ділянці ускладнено. Враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася потрійна аварія з “швидкою”: рух ускладненоУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася потрійна аварія з “швидкою”: рух ускладненоРусский

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