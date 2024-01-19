У центрі Дніпра “снігова лавина” впала з даху будинку на дитячий візок

Будьте обережні!

У Дніпрі знову різко змінилася погода. І тепер замість морозів відлига, яка несе у собі безліч небезпек – від слизьких доріг та тротуарів, до падіння різних “сюрпризів” з дахів будинків.

Так, учора на вулиці Барикадній стався жахливий інцидент – “снігова лавина” впала з даху будинку на дитячий візок.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Дивом дитина, яка була у візочку, не постраждала.

Будь ласка, будьте уважні та обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попередили про погану видимість на дорогах.

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