У центрі Дніпра “снігова лавина” впала з даху будинку на дитячий візок

У Дніпрі знову різко змінилася погода. І тепер замість морозів відлига, яка несе у собі безліч небезпек – від слизьких доріг та тротуарів, до падіння різних “сюрпризів” з дахів будинків.
Так, учора на вулиці Барикадній стався жахливий інцидент – “снігова лавина” впала з даху будинку на дитячий візок.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.
Дивом дитина, яка була у візочку, не постраждала.
Будь ласка, будьте уважні та обережні!
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попередили про погану видимість на дорогах.
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