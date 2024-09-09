У центрі Дніпра посеред дня біля АТБ викрали велику собаку

У Дніпрі в центрі міста двоє невідомих викрали собаку.

Подія сталася вдень 7 вересня на перехресті вулиці Січових Стрільців та Святослава Хороброго біля супермаркету АТБ. Двоє невідомих забрали звідти велику собаку породи “Маламут” та повели за собою.

Про це повідомила власниця собаки Вікторія Трубанова на сторінці “Собачники Дніпро” у Facebook.

Жінка також прикріпила фото, на якому видно двох чоловіків та собаку біля них. За характером тварина дуже довірлива, тому пішла за чужаками.

Господарка зазначає, що відразу повідомила про зникнення свого улюбленця поліції, але там ніяк не відреагували.

У коментарях під дописом користувачі зазначають, що ймовірно собака була прив’язана біля супермаркету і, що по закону не можна залишати тварин без нагляду в людних місцях.

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