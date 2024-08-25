Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Дніпра помітили вустриць розміром з людину (ФОТО)

Сьогодні 12:33
просмотров

У центрі Дніпра помітили величезну вустрицю.

Новости Днепра про У центрі Дніпра помітили вустриць розміром з людину (ФОТО)

Незвичайний молюск знаходиться за вітриною супермаркету “Сільпо”.

За попередньою інформацією, це рекламна інсталяція.

Велетенська вустриця повинна привабити потенційних клієнтів.

Новости Днепра про У центрі Дніпра помітили вустриць розміром з людину (ФОТО)

До молюсків у супермаркеті покупцям пропонують придбати шампанські вина та лайм.

Сьогодні ми писали про те, що засновника соцмережі Telegram взяли під варту у Франції. Йому загрожує до 20 років ув’язнення.

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра помітили вустриць розміром з людину (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На війні загинув Герой з Кривого Рогу Анатолій Нікіша
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:26
    На війні загинув Герой з Кривого Рогу Анатолій Нікіша

    На Бахмутському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини.

    У П’ятихатках розшукують 15-річну Злодійченко Олександру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    У П’ятихатках розшукують 15-річну Злодійченко Олександру

    Поліцейські П'ятихаток розшукують 15-річну Злодійченко Олександру.

    Вночі та вранці росіяни обстрілювали Нікопольщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:51
    Вночі та вранці росіяни обстрілювали Нікопольщину

    З вечора до ранку не вщухають атаки на Нікопольщину.

    Медалістів Олімпіади з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами
    Новини Дніпра
    Вчора 19:59
    Медалістів Олімпіади з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами

    Ярослава Магучіх та Михайло Кохан отримали державні нагороди.

    Наверх