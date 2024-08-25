У центрі Дніпра помітили вустриць розміром з людину (ФОТО)

Незвичайний молюск знаходиться за вітриною супермаркету “Сільпо”.
За попередньою інформацією, це рекламна інсталяція.
Велетенська вустриця повинна привабити потенційних клієнтів.
До молюсків у супермаркеті покупцям пропонують придбати шампанські вина та лайм.
Сьогодні ми писали про те, що засновника соцмережі Telegram взяли під варту у Франції. Йому загрожує до 20 років ув’язнення.
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