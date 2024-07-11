Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Дніпра помітили “людину-вентилятор” (ВІДЕО)

Сьогодні 13:07
просмотров

"Людину-вентилятор" помітили в Дніпрі біля Мост-Сіті.

Новости Днепра про У центрі Дніпра помітили

Пекельна спека в Дніпрі триває вже другий тиждень, тому містяни рятуються від палючого повітря як можуть. У центрі міста помітили молодика, який причепив до свого взуття два вентилятори на акумуляторах та пропонував дніпрянам трохи освіжитися. Перехожі дивувалися появі чоловіка в дивних черевиках, сміялися та фотографували його.

“Людиною-вентилятором” виявився відомий у Дніпрі блогер Давид Ігнатов. Впізнаючи пранкера, люди робили з ним селфі на пам’ять, а дехто навіть погодився посидіти біля вентилятора. 

Зауважимо, пекельна спека триватиме ще щонайменше тиждень. Пік припаде на 14-16 липня. 

Нагадаємо, у Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню.

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра помітили Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі двох молодиків на надувному колі унесло течією
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:10
    У Дніпрі двох молодиків на надувному колі унесло течією

    На одному з пляжів Дніпра відпочинок друзів міг закінчитися трагедією.

    На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали двоє людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:46
    На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали двоє людей

    11 липня ворог знову поцілив по Нікопольському району.

    Вдарив ножем у живіт: на Дніпропетровщині чоловік мало не вбив дружину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    Вдарив ножем у живіт: на Дніпропетровщині чоловік мало не вбив дружину

    На Дніпропетровщині чоловік замахнувся на життя власної дружини.

    В Україні проревізують обленерго через масові скарги на порушення графіків: почнуть з Дніпра та області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:14
    В Україні проревізують обленерго через масові скарги на порушення графіків: почнуть з Дніпра та області

    Держенергонагляд анонсував поглиблену перевірку застосування графіків відключень.

    Наверх