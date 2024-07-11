У центрі Дніпра помітили “людину-вентилятор” (ВІДЕО)

Пекельна спека в Дніпрі триває вже другий тиждень, тому містяни рятуються від палючого повітря як можуть. У центрі міста помітили молодика, який причепив до свого взуття два вентилятори на акумуляторах та пропонував дніпрянам трохи освіжитися. Перехожі дивувалися появі чоловіка в дивних черевиках, сміялися та фотографували його.
“Людиною-вентилятором” виявився відомий у Дніпрі блогер Давид Ігнатов. Впізнаючи пранкера, люди робили з ним селфі на пам’ять, а дехто навіть погодився посидіти біля вентилятора.
Зауважимо, пекельна спека триватиме ще щонайменше тиждень. Пік припаде на 14-16 липня.
Нагадаємо, у Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню.
Читайте також:
Автор:
На одному з пляжів Дніпра відпочинок друзів міг закінчитися трагедією.
11 липня ворог знову поцілив по Нікопольському району.
На Дніпропетровщині чоловік замахнувся на життя власної дружини.
Держенергонагляд анонсував поглиблену перевірку застосування графіків відключень.