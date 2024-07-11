У центрі Дніпра помітили “людину-вентилятор” (ВІДЕО)

"Людину-вентилятор" помітили в Дніпрі біля Мост-Сіті.

Пекельна спека в Дніпрі триває вже другий тиждень, тому містяни рятуються від палючого повітря як можуть. У центрі міста помітили молодика, який причепив до свого взуття два вентилятори на акумуляторах та пропонував дніпрянам трохи освіжитися. Перехожі дивувалися появі чоловіка в дивних черевиках, сміялися та фотографували його.

“Людиною-вентилятором” виявився відомий у Дніпрі блогер Давид Ігнатов. Впізнаючи пранкера, люди робили з ним селфі на пам’ять, а дехто навіть погодився посидіти біля вентилятора.

Зауважимо, пекельна спека триватиме ще щонайменше тиждень. Пік припаде на 14-16 липня.

Нагадаємо, у Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню.

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