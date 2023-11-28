У центрі Дніпра помітили чорнобурку (ФОТО)

У Дніпрі помітили чорно-буру лисицю.

Лисицю, схожу на сірого вовка, зазнімкували на вулиці Січових Стрільців майже в самісінькому центрі Дніпра.

Чорно-бура лисиця гуляє на Січових Стрільців, – повідомляють очевидці.

Як тварина опинилася в середмісті Дніпра – невідомо. Скоріше за все, лисиця домашня та втекла від господаря, адже на теренах Європи та зокрема в Україні – чорнобурок в дикій природі майже немає. Зазвичай це одомашнені тварини, яких розводять на звірофермах для отримання хутра або тримають в зоопарках.

Зауважимо, що рік тому на вулицях Дніпра вже зустрічали чорнобурку. Тоді звіра збила автівка на проспекті Богдана Хмельницького. Згодом виявилося, що тварина домашня. Також влітку руду лисицю, яка бігала біля багатоповерхівок зустріли на ж/м Тополя.

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