У центрі Дніпра підлітки повалили на землю та пограбували іноземця

У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького двоє невідомих напали на іноземця, штовхнули його на землю та відібрали телефон.

Про це повідомляє головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Потерпілому іноземцю 25 років. У момент нападу він йшов вулицею. Після того, як грабіжники дістали з кишені жертви мобільний, вони втекли. Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваних. Ними виявились хлопці, одному з яких 15, а іншому 16 років.

Фігурантів відвезли до відділення поліції. Їм повідомили про підозру у пограбуванні, скоєному під час дії воєнного стану (частина 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Якщо вину підозрюваних доведуть на суді, вони можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк до 10 років.

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