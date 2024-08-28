У центрі Дніпра на шість місяць можуть перекрити проїзд провулком Південним

У Дніпрі планують проводити ремонтні роботи по провулку Південному. На ділянці від будинку №4б до будинку №7. На цей період хочуть перекрити проїзну частину дороги.
Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Дніпровської міської ради.
Роботи триватимуть з 5 жовтня 2024 року до 5 квітня 2025 року.
На ділянці мають встановити відповідну огорожу, тимчасові знаки та сигнальне освітлення, а комунальники повинні зберегти існуючі інженерні мережі, а по завершенню робіт — привести все до ладу та відновити асфальтне покриття.
Поки що на документі немає підпису міського голови, тому можливі зміни.
Зауважимо, раніше провулок Південний вже збиралися перекривати. Очікувалося, що роботи триватимуть з квітня по жовтень 2024 року.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі планують на шість місяців перекрити частину проспекту Науки.
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