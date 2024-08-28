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  • У центрі Дніпра на шість місяць можуть перекрити проїзд провулком Південним

У центрі Дніпра на шість місяць можуть перекрити проїзд провулком Південним

Сьогодні 12:30
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У центрі Дніпра перекриють провулок.

Новости Днепра про У центрі Дніпра на шість місяць можуть перекрити проїзд провулком Південним

У Дніпрі планують проводити ремонтні роботи по провулку Південному. На ділянці від будинку №4б до будинку №7. На цей період хочуть перекрити проїзну частину дороги.

Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Дніпровської міської ради.

Роботи триватимуть з 5 жовтня 2024 року до 5 квітня 2025 року. 

На ділянці мають встановити відповідну огорожу, тимчасові знаки та сигнальне освітлення, а комунальники повинні зберегти існуючі інженерні мережі, а по завершенню робіт — привести все до ладу та відновити асфальтне покриття.

Поки що на документі немає підпису міського голови, тому можливі зміни. 

Зауважимо, раніше провулок Південний вже збиралися перекривати. Очікувалося, що роботи триватимуть з квітня по жовтень 2024 року. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра на шість місяць можуть перекрити проїзд провулком Південним

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі планують на шість місяців перекрити частину проспекту Науки.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра на шість місяць можуть перекрити проїзд провулком ПівденнимУкраїнська

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