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У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок: який саме та чому

Сьогодні 13:38
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Новости Днепра про У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок: який саме та чому

У центрі Дніпра до 12 липня перекрили тротуар та проїзну частину провулка Шевченка на різних ділянках.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з будівництвом інженерних мереж.

До 12 липня у Дніпрі по пров. Шевченка, від вул. Паторжинського до вул. Шевченка, та вул. Паторжинського, від вул. Південної до пров. Шевченка, тимчасово перекрито тротуар та проїзну частину, – йдеться у повідомленні міської ради.

Новости Днепра про У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок: який саме та чому

Нагадаємо, раніше ми писали, що боржникам із Дніпра можуть відключити воду та тепло

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Новости Днепра про У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок: який саме та чомуУкраїнська

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