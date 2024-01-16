У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок: який саме та чому

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У центрі Дніпра до 12 липня перекрили тротуар та проїзну частину провулка Шевченка на різних ділянках.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з будівництвом інженерних мереж.

До 12 липня у Дніпрі по пров. Шевченка, від вул. Паторжинського до вул. Шевченка, та вул. Паторжинського, від вул. Південної до пров. Шевченка, тимчасово перекрито тротуар та проїзну частину, – йдеться у повідомленні міської ради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що боржникам із Дніпра можуть відключити воду та тепло.

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