У центрі Дніпра катався п’яний тракторист

У Дніпрі нетверезий водій приїхав до супермаркету на тракторі.

У четвер, 23 листопада, біля супермаркету в Центральному районі Дніпра дніпряни помітили нетверезого водія трактора. Небайдужі перехожі викликали патрульну поліцію, коли побачили, що ймовірно п’яний тракторист сідає за кермо.

Патрульні стали на пошуки та незабаром екіпаж виявив транспортний засіб. Поспілкувавшись з водієм, інспектори теж помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав позитивний результат — 0.31 проміле алкоголю в крові.

На водія трактора склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Громадянина відсторонили від керування, а габаритний транспорт забрали на штрафмайданчик.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали ґвалтівника 36-річної жінки. Чоловік напав на продавчиню, коли вона поверталася додому. Через добу нападника піймала поліція. Крім цього, викрили фальшивого офіцера, який незаконно отримував зарплатню від військової частини.

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