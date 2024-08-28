У центрі Дніпра через аварію на добу вимкнуть воду: адреси
У центрі Дніпра відключать воду.
З метою проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт у Дніпрі по вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона, будинок 1, завтра буде припинено водопостачання у багатьох мешканців міста.
Води може не стати вже ввечері 28 серпня.
За інформацією водоканалу, 29 серпня з 5:00 до 00:00 буде припинено водопостачання:
вулиця Херсонська, 1, 3, 5, 9, 9-А, 9-Б, 13, 15, 26, 28, 30, 32, 34; вулиця Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; вулиця Свєтлова; вулиця Костомарівська; вулиця Вознесенська; вулиця Сергія Подолинського; вулиця Кулішівська; вулиця Троїцька; вулиця Яна Ходоровського; вулиця Семена Петлюри; вулиця Українська; вулиця Михайла Драгоманова; вулиця Ігоря Сікорського; вулиця Барвінківська; вулиця Вартових Неба; вулиця Воскресенська, 39, 41, 44, 44-А, 46; вулиця Святослава Хороброго, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; проспект Лесі Українки, 1, 3, 5; провулок Ушинського. Читайте також:
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