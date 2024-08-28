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У центрі Дніпра через аварію на добу вимкнуть воду: адреси

Сьогодні 20:45
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У центрі Дніпра відключать воду.

Новости Днепра про У центрі Дніпра через аварію на добу вимкнуть воду: адреси

З метою проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт у Дніпрі по вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона, будинок 1, завтра буде припинено водопостачання у багатьох мешканців міста. 

Води може не стати вже ввечері 28 серпня. 

За інформацією водоканалу, 29 серпня з 5:00 до 00:00 буде припинено водопостачання:

  • вулиця Херсонська, 1, 3, 5, 9, 9-А, 9-Б, 13, 15, 26, 28, 30, 32, 34;
  • вулиця Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
  • вулиця Свєтлова;
  • вулиця Костомарівська;
  • вулиця Вознесенська;
  • вулиця Сергія Подолинського;
  • вулиця Кулішівська;
  • вулиця Троїцька;
  • вулиця Яна Ходоровського;
  • вулиця Семена Петлюри;
  • вулиця Українська;
  • вулиця Михайла Драгоманова;
  • вулиця Ігоря Сікорського;
  • вулиця Барвінківська;
  • вулиця Вартових Неба;
  • вулиця Воскресенська, 39, 41, 44, 44-А, 46;
  • вулиця Святослава Хороброго, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
  • проспект Лесі Українки, 1, 3, 5;
  • провулок Ушинського.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра через аварію на добу вимкнуть воду: адресиУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра через аварію на добу вимкнуть воду: адресиРусский

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