У центрі Дніпра через аварію на добу вимкнуть воду: адреси

У центрі Дніпра відключать воду.

З метою проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт у Дніпрі по вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона, будинок 1, завтра буде припинено водопостачання у багатьох мешканців міста.

Води може не стати вже ввечері 28 серпня.

За інформацією водоканалу, 29 серпня з 5:00 до 00:00 буде припинено водопостачання:

вулиця Херсонська, 1, 3, 5, 9, 9-А, 9-Б, 13, 15, 26, 28, 30, 32, 34;

вулиця Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

вулиця Свєтлова;

вулиця Костомарівська;

вулиця Вознесенська;

вулиця Сергія Подолинського;

вулиця Кулішівська;

вулиця Троїцька;

вулиця Яна Ходоровського;

вулиця Семена Петлюри;

вулиця Українська;

вулиця Михайла Драгоманова;

вулиця Ігоря Сікорського;

вулиця Барвінківська;

вулиця Вартових Неба;

вулиця Воскресенська, 39, 41, 44, 44-А, 46;

вулиця Святослава Хороброго, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

проспект Лесі Українки, 1, 3, 5;

провулок Ушинського.

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