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У центрі Дніпра був звіринець: хто там утримувався і як він виглядав

Сьогодні 17:19
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В одній із шкіл Дніпра майже 50 років тому був звіринець. У клітках утримувалися дикі тварини. Подивитися на звірів приходили не лише учні шкіл, а й мешканці найближчих будинків.

Новости Днепра про У центрі Дніпра був звіринець: хто там утримувався і як він виглядав

Журналісти dnepr.info дізналися, де знаходився звіринець і які звірі там утримувалися.

У 1950-х років у навчальному закладі на площі Успенській у Дніпрі був звіринець. У дворі школи стояли вольєри, де «жили» ведмідь та лисиця. На території вільно розгулював лелека, поні, жила сім’я бобрів – для них збудували спеціальний басейн, кролики, куниця, над двором літав орел, а біля одного з класу знаходився клітка з вороном.

Головною «прикрасою» звіринця був ведмідь на прізвисько Цезар. Згідно з розповідями випускників школи, після Цезаря був чорний ведмідь Урус, а згодом до нього підсадили ведмедицю Майю. Але потім Урус зник, і Майя залишилася на самоті.

Новости Днепра про У центрі Дніпра був звіринець: хто там утримувався і як він виглядав

«У кожного під партою можна було знайти перо павича чи голки дикобраза. Кожен приносив тваринам щось їстівне: моркву, цукерки, хліб», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Геннадій Пуш.

За ведмедями доглядав завгосп школи. Коли у клітці робили прибирання – ведмедя випускали у двір.

«На змінах бігали до клітини, вчителі застерігали, щоб не пхали руки в клітини», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Наталія Ткачук.

Якось цікавий школяр вирішив погладити ведмедя і звір вдарив його по руці. Після цього школяр кілька місяців ходив із гіпсом, а звіринець чи «живий куточок» було приємно рішення закрити. Звірів віддали до зоопарків та цирк десь на початку 1980-х років звіринець закрили.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про У центрі Дніпра був звіринець: хто там утримувався і як він виглядавУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра був звіринець: хто там утримувався і як він виглядавРусский

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