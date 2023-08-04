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У центрі Дніпра біля одного із барів побили патрульного: що відомо

Сьогодні 17:15
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Учора, 3 серпня, на вулиці Січових Стрільців біля бару Old Pal сталася бійка, в результаті якої постраждав патрульний.

Новости Днепра про У центрі Дніпра біля одного із барів побили патрульного: що відомо

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, до бару на автомобілі Lexus приїхав чоловік з охоронцем. У них виник конфлікт з відвідувачами закладу. На місце події викликали правоохоронців.

Коли копи прибули, один із чоловіків, які приїхали на Lexus, дістав з машини телескопічну дубинку та почав бити нею поліцейського. Внаслідок бійки патрульний отримав ушкодження. 

Агресивного чоловіка затримали. Крім того, в машині поліцейські знайшли зброю — пістолети та ножі.

Адміністрація бару Old Pal ніяк не коментує цей інцидент.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі юнак повалив жінку на землю та зірвав з її шиї ланцюжок.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра біля одного із барів побили патрульного: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра біля одного із барів побили патрульного: що відомоРусский

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