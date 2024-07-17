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У ЦЕК опублікували нові графіки відключень світла у Дніпрі 17 липня

Вчора 12:18
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У ЦЕК оприлюднили змінені графіки відключень.

Новости Днепра про У ЦЕК опублікували нові графіки відключень світла у Дніпрі 17 липня

У середу 17 липня відбулися зміни у графіках погодинних відключень світла у зв’язку зі спекою.

У Telegram-каналі приватної енергетичної компанії ЦЕК опублікували змінені графіки, які застосовуються 17 липня з 11:00 та діятимуть до 24:00:

  • 1 черга:
    – з 10:00 до 14:00;
    – з 17:00 до 22:00.
  • 2 черга:
    – з 10:00 до 17:00;
    – з 19:00 до 22:00.
  • 3 черга:
    – з 14:00 до 19:00;
    – з 22:00 до 24:00.
  • 4 черга:
    – з 14:00 до 19:00;
    – з 22:00 до 24:00.
  • 5 черга:
    – з 10:00 до 17:00;
    – з 19:00 до 24:00.
  • 6 черга:
    – з 11:00 до 14:00;
    – з 17:00 до 22:00.

Про черги та групи відключень ДТЕК можна дізнатися у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла. 

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Новости Днепра про У ЦЕК опублікували нові графіки відключень світла у Дніпрі 17 липняУкраїнська Новости Днепра про У ЦЕК опублікували нові графіки відключень світла у Дніпрі 17 липняРусский

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