У ЦЕК опублікували нові графіки відключень світла у Дніпрі 17 липня

У середу 17 липня відбулися зміни у графіках погодинних відключень світла у зв’язку зі спекою.
У Telegram-каналі приватної енергетичної компанії ЦЕК опублікували змінені графіки, які застосовуються 17 липня з 11:00 та діятимуть до 24:00:
Про черги та групи відключень ДТЕК можна дізнатися у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі знову псують майданчики для вигулу собак.
Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.
У Кам'янському районі обікрали будинок військового.
У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.