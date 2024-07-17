У ЦЕК опублікували нові графіки відключень світла у Дніпрі 17 липня

У ЦЕК оприлюднили змінені графіки відключень.

У середу 17 липня відбулися зміни у графіках погодинних відключень світла у зв’язку зі спекою.

У Telegram-каналі приватної енергетичної компанії ЦЕК опублікували змінені графіки, які застосовуються 17 липня з 11:00 та діятимуть до 24:00:

1 черга:

– з 10:00 до 14:00;

– з 17:00 до 22:00.

– з 10:00 до 14:00; – з 17:00 до 22:00. 2 черга:

– з 10:00 до 17:00;

– з 19:00 до 22:00.

– з 10:00 до 17:00; – з 19:00 до 22:00. 3 черга:

– з 14:00 до 19:00;

– з 22:00 до 24:00.

– з 14:00 до 19:00; – з 22:00 до 24:00. 4 черга:

– з 14:00 до 19:00;

– з 22:00 до 24:00.

– з 14:00 до 19:00; – з 22:00 до 24:00. 5 черга:

– з 10:00 до 17:00;

– з 19:00 до 24:00.

– з 10:00 до 17:00; – з 19:00 до 24:00. 6 черга:

– з 11:00 до 14:00;

– з 17:00 до 22:00.

Про черги та групи відключень ДТЕК можна дізнатися у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.

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