У трьох громадах Дніпропетровщини призупиняється водопостачання на невизначений термін

У понеділок, 2 вересня, у трьох громадах Дніпропетровщини буде призупинено водопостачання з технічних причин. Місцева влада просить жителів зробити максимальний запас води, якщо в них вона ще є, повідомили представники Марганецького водоканалу.
З 12:00 припинять водопостачання жителям міста Марганець, також Марганецької, Томаківської та Мирівських громад. Зазначається, що це зроблять з “технічних причин”.
Шановні жителі Марганецької, Томаківської та Мирівської громад. З 12.00, 02 вересня, припиняється водопостачання з НФС ІІ підйому з технічних причин. Прохання – ТЕРМІНОВО зробити максимальний запас води. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Дякуємо за розуміння, – йдеться у повідомленні.
Коли повернуть нормальне водопостачання невідомо. У водоканалі не називають ніяких термінів, тобто води може не бути до вечора, або кілька днів, наразі це спрогнозувати важко.
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