У Тонельній балці у Дніпрі горять галявини

Цього разу вогонь охопив галявини у Тонельний балці.
Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр сейчас: новости”.
Нагадаємо, що лише за минулу добу на Дніпропетровщині сталося 182 пожежі на відкритих територіях.
Вогнеборці ліквідували 4 лісові пожежі, 153 займання сухої рослинності та 25 пожеж, де осередком було сміття.
Вогонь знищив 172 гектари наземних екосистем.
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