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У Тонельній балці у Дніпрі горять галявини

Сьогодні 20:16
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Сьогодні у Дніпрі сталося чергове займання на природі.

Новости Днепра про У Тонельній балці у Дніпрі горять галявини

Цього разу вогонь охопив галявини у Тонельний балці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр сейчас: новости”.

Новости Днепра про У Тонельній балці у Дніпрі горять галявини

Нагадаємо, що лише за минулу добу на Дніпропетровщині сталося 182 пожежі на відкритих територіях.

Вогнеборці ліквідували 4 лісові пожежі, 153 займання сухої рослинності та 25 пожеж, де осередком було сміття.

Новости Днепра про У Тонельній балці у Дніпрі горять галявини

Вогонь знищив 172 гектари наземних екосистем.

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