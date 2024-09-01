У Тонельній балці у Дніпрі горять галявини

Сьогодні у Дніпрі сталося чергове займання на природі.

Цього разу вогонь охопив галявини у Тонельний балці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр сейчас: новости”.

Нагадаємо, що лише за минулу добу на Дніпропетровщині сталося 182 пожежі на відкритих територіях.

Вогнеборці ліквідували 4 лісові пожежі, 153 займання сухої рослинності та 25 пожеж, де осередком було сміття.

Вогонь знищив 172 гектари наземних екосистем.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: