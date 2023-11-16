У ТikTok лякають водіїв Дніпра конфіскацією авто: у чому річ

Страшилки для водіїв почали з'являтися нещодавно.

У ТikTok поширюють відео з інформацією про перескладання іспитів для водіїв, які отримали посвідчення до 2022 року. Та можливу конфіскацію автомобілей за провал.

Сюжет начебто телеканалу «1+1» про перескладання іспитів для водіїв почали ширити недавно. «Ведуча» повідомила, що у тих, хто не підтвердить свою категорію, тобто не складе іспит, будуть забирати машини.

У сюжеті зазначають, що нововведення вже почало діяти у деяких областях України. Але жодного законодавчого акту з цього приводу зареєстровано та ухвалено не було. Крім того, якби такі зміни були, вони стосувалися би одразу усіх регіонів, а не лише окремих.

Зазначається, що мета таких фейків – посіяти серед суспільства паніку та зіпсувати репутацію сервісних центрів МВС.

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