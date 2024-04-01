У Таїланді розгорілася війна між мавп’ячими бандами: їх намагається розігнати поліція

У Таїланді воюють мавпи.

У Таїланді зараз триває війна між двома бандами… мавп. І ні, це не першоквітневий жарт.

Близько 3500 мавп напали на місто Лопбурі в Таїланді і розділилися на дві ворожі між собою групи. Вони тероризують місцевих жителів і туристів — залазять у автівки, крадуть їжу з магазинів і псують майно.

Поліція навіть сформувала спеціальний загін, озброїла бійців рогатками і транквілізаторами, щоб заспокоювати приматів і вивозити їх у природне середовище. ЗМІ пишуть, що поліцейським вдалося зловити лідера основної банди мавп.

Місцеві ЗМІ пишуть, що події, які розгортають в Таїланді більше схожі на сюжет голлівудського фільму, ніж на реальне життя.

Що цікаво, це вже не вперше, коли мавпи викликають ажіотаж у Таїланді. Повідомлялося, що у 2020 році банда здійснила двогодинну поїздку потягом у пошуках їжі, під час якої вони билися з місцевою популяцією мавп і намагалися домінувати над нею в новому районі.

На думку місцевих зоологів, такі загострення свідчать про те, що після пандемії популяція мавп вимушена рушати в міста, аби знайти для себе їжу.

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