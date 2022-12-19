У Татарстані вкрадені українські микрохвильовки використовують замість поштових скриньок

У Набережних Челнах (місто в Республіці Татарстан, РФ) відбувся справжній курйоз. Росіяни, напевно, так і не зрозуміли, для чого потрібні вкрадені в Україні мікрохвильові печі та використовують їх…просто як поштові скриньки.
Хочеться додати лише одне – як тобі таке, Ілон Маск? Нагадаємо, раніше ми писали, що в Запорізької області буряти вимагали код від мікрохвильовки.
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