У суботу 7 вересня у Дніпрі трамвай №1 змінить рух

На 7 вересня заплановані зміни у роботі громадського транспорту.

Завтра, 7 вересня, через проведення ремонтних робіт колії на площі Соборній трамвай №1 знову тимчасово призупинить свій рух по ділянці та їздитиме в об’їзд.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зміни у маршруті діятимуть з 09:00 до 16:00, трамвай курсуватиме за двома напрямками:

Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна; Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх маршрутів.

Нагадаємо, у Дніпрі на Соборній площі на зупинках трамваїв з’являться “віденські платформи”: для чого вони потрібні.

Щодо нових змін на сьогодні, 6 вересня, наразі не повідомляється. Нині громадський транспорт продовжує курсувати згідно раніше змінених маршрутів у зв’язку з ремонтними роботами на перехресті проспект Лесі Українки – вулиця Степана Бандери, а також через ремонт мережі зливової каналізації на вулиці Князя Володимира Великого. Побачити схеми руху можна на порталі міськради.

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