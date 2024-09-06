У суботу 7 вересня у Дніпрі трамвай №1 змінить рух

Завтра, 7 вересня, через проведення ремонтних робіт колії на площі Соборній трамвай №1 знову тимчасово призупинить свій рух по ділянці та їздитиме в об’їзд.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
Зміни у маршруті діятимуть з 09:00 до 16:00, трамвай курсуватиме за двома напрямками:
Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх маршрутів.
Нагадаємо, у Дніпрі на Соборній площі на зупинках трамваїв з’являться “віденські платформи”: для чого вони потрібні.
Щодо нових змін на сьогодні, 6 вересня, наразі не повідомляється. Нині громадський транспорт продовжує курсувати згідно раніше змінених маршрутів у зв’язку з ремонтними роботами на перехресті проспект Лесі Українки – вулиця Степана Бандери, а також через ремонт мережі зливової каналізації на вулиці Князя Володимира Великого. Побачити схеми руху можна на порталі міськради.
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