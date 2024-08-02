У Стамбулі спустили на воду другий український корвет “Гетьман Іван Виговський”

«Гетьман Іван Виговський»- другий корвет типу Ada – зібрали на суднобудівному заводі Туреччини на замовлення України. Вчора його спустили на воду.
Про це повідомила Перша леді України Олена Зеленська.
Сьогодні в корвета і всіх причетних особливий день, зіставний із днем народження людини, бо спускаємо його на воду. Як і два роки тому, коли спускали на воду «Гетьмана Івана Мазепу», маю за честь узяти участь у церемонії на запрошення керівництва ВМС України. Потужне судно буде запорукою безпеки всього регіону, спільного моря наших країн. Бо Україна обороняє не тільки себе, а й сам принцип мирного співіснування для всіх, – йдеться у дописі.
Церемонія відбулася на корабельні RMK Marine у Стамбулі.
Ось як він виглядає:
Наразі Чорне море підкорює український корвет “Іван Мазепа”. 29 травня цього рокувін вийшов на ходові випробування.
Відомо, що українські корвети цього класу озброєні 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid. На них також встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut. Про це пише видання Militarniy.
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