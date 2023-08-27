У Соборному районі Дніпра в пожежі загинув чоловік

У суботу, 26 серпня, у Дніпрі на вулиці Володимира Винниченка в Соборному районі сталася пожежа. Вогонь охопив одну з квартир шестиповерхового житлового будинку.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 21:34. Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа сталася у двокімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі.

Всередині помешкання виявили непритомного чоловіка. Його винесли із задимленої оселі та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату – медики констатували смерть дніпрянина.

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