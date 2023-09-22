У Соборному районі Дніпра полум’я охопило дві автівки: коментар ДСНС

Там на тимчасовій зупинці полум’я охопило дві автівки – Kia Optima та Renault Megan. Як з’ясувалося, спочатку загорілося одне авто, а потім вогонь з нього перекинувся на інше.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:09.
Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 02:27 та ліквідували о 02:40. Вогонь повністю знищив легковик Kia Optima та пошкодив автомобіль Renault Megan. Площа пожежі склала 5 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля у п’ятиповерхівці сталася пожежа: постраждав дідусь.
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Александра Лучка
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