У Сеулі під час святкування Хелловіна 59 чоловік загинули, 150 отримали травми

Сьогодні у Сеулі місцеві жителі святкують Хелловін.

У районі Ітхевон зібралися більше 100 тисяч людей. На жаль, це свято закінчилося трагедією.

Як повідомляють ЗМІ, більш ніж 50 осіб, які брали участь у святкуванні Хелловіна, загинули. У них сталася «зупинка серця».

Причиною стала тиснява.

Крім того, екстрені служби повідомили приблизно про 150 постраждалих. Більшість із них госпіталізували. Серед потерпілих переважно молоді жінки, також серед них є 10-річна дівчинка.

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