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  • У Сеулі під час святкування Хелловіна 59 чоловік загинули, 150 отримали травми

У Сеулі під час святкування Хелловіна 59 чоловік загинули, 150 отримали травми

Сьогодні 20:55
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Сьогодні у Сеулі місцеві жителі святкують Хелловін.

Новости Днепра про У Сеулі під час святкування Хелловіна 59 чоловік загинули, 150 отримали травми

У районі Ітхевон зібралися більше 100 тисяч людей. На жаль, це свято закінчилося трагедією.

Як повідомляють ЗМІ, більш ніж 50 осіб, які брали участь у святкуванні Хелловіна, загинули. У них сталася «зупинка серця».

Новости Днепра про У Сеулі під час святкування Хелловіна 59 чоловік загинули, 150 отримали травми

Причиною стала тиснява.

Крім того, екстрені служби повідомили приблизно про 150 постраждалих. Більшість із них госпіталізували. Серед потерпілих переважно молоді жінки, також серед них є 10-річна дівчинка.

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Новости Днепра про У Сеулі під час святкування Хелловіна 59 чоловік загинули, 150 отримали травмиУкраїнська

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