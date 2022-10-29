У Сеулі під час святкування Хелловіна 59 чоловік загинули, 150 отримали травми

У районі Ітхевон зібралися більше 100 тисяч людей. На жаль, це свято закінчилося трагедією.
Як повідомляють ЗМІ, більш ніж 50 осіб, які брали участь у святкуванні Хелловіна, загинули. У них сталася «зупинка серця».
Причиною стала тиснява.
Крім того, екстрені служби повідомили приблизно про 150 постраждалих. Більшість із них госпіталізували. Серед потерпілих переважно молоді жінки, також серед них є 10-річна дівчинка.
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