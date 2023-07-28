У серпні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу: дати та адреси

У серпні деяким мешканцям Дніпра відключатимуть газ. Це пов’язано з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання.
Про це повідомили у компанії “Газмережі”.
Отже, газу не буде:
2 серпня:
3 серпня:
10 серпня:
11 серпня:
15 серпня:
29 серпня:
Важливо: відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. Споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.
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