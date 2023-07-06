У середмісті Дніпра вщент згорів автомобіль: відео

Усе сталося на вулиці Січових Стрільців. За словами дніпрян, спалахнув автомобіль. Попередня причина займання – несправна проводка. Очевидці зазначають, що водій встиг вибратися з машини.
На місці працювали рятувальники, які загасили автомобіль, але від нього залишився лише металевий каркас.
Фото опублікували в телеграм-каналі ХДніпро. Чекаємо на офіційні подробиці від ДСНС.
Очевидці також опублікували відео з місця інциденту.
Нагадаємо, у Нікополі вогнеборці врятували 5-річного хлопчика з палаючої квартири.
Читайте також:
Автор:
Бережіть себе!
У Кривому Розі скоро закінчиться вода.
"Мінери" не сплять.
Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.