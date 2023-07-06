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У середмісті Дніпра вщент згорів автомобіль: відео

Сьогодні 10:23
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Зранку 6 липня в центрі Дніпра загорівся автомобіль.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра вщент згорів автомобіль: відео

Усе сталося на вулиці Січових Стрільців. За словами дніпрян, спалахнув автомобіль. Попередня причина займання – несправна проводка. Очевидці зазначають, що водій встиг вибратися з машини. 

На місці працювали рятувальники, які загасили автомобіль, але від нього залишився лише металевий каркас. 

Фото опублікували в телеграм-каналі ХДніпро. Чекаємо на офіційні подробиці від ДСНС.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра вщент згорів автомобіль: відео

Очевидці також опублікували відео з місця інциденту. 

Нагадаємо, у Нікополі вогнеборці врятували 5-річного хлопчика з палаючої квартири.

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