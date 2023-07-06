У середмісті Дніпра вщент згорів автомобіль: відео

Зранку 6 липня в центрі Дніпра загорівся автомобіль.

Усе сталося на вулиці Січових Стрільців. За словами дніпрян, спалахнув автомобіль. Попередня причина займання – несправна проводка. Очевидці зазначають, що водій встиг вибратися з машини.

На місці працювали рятувальники, які загасили автомобіль, але від нього залишився лише металевий каркас.

Фото опублікували в телеграм-каналі ХДніпро. Чекаємо на офіційні подробиці від ДСНС.

Очевидці також опублікували відео з місця інциденту.

Нагадаємо, у Нікополі вогнеборці врятували 5-річного хлопчика з палаючої квартири.

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