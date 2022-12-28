У середмісті Дніпра “мінували” діловий центр та готель

Про це повідомили в міськраді Дніпра. Так, правоохоронці перевіряли готель “Україна” та діловий центр “Менора”. На щастя, в обох будівлях вибухівку не знайшли.
Крім цього, невідомі повідомили про вибухівку в метро. Лист з погрозами надійшов до диспетчера метрополітену. Поліціянти перевірили всі станції метро та інформація виявилася хибною.
А ось на залізничному вокзалі у військовослужбовця знайшли гранату та 30 патронів. Чоловік стверджував, що забув здати боєприпаси у військову частину. Наразі проводиться розслідування.
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