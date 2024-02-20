У семи громадах Дніпропетровщини зафіксовано значне перевищення епідпорогу

У Дніпропетровській області подекуди перевищений епідпоріг.

В Україні подекуди є спалахи захворюваності ГРВІ, а в школах запроваджують карантини та онлайн-навчання.

На Дніпропетровщині захворюваність на ГРВІ минулого тижня перевищила епідемічний поріг у Павлограді, Тернівці, Васильківській, Магдалинівський, П’ятихатській, Юр’ївській та Петриківській громадах, повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Однак загалом у Дніпропетровській області показники інфекційних захворювань відповідають сезонним рівням та на 26,8% менші від епідпорогу.

Випадків COVID-19 було на 32% менше, ніж попереднього тижня. Проте від коронавірусу одна людина померла. На території області циркулює штам Omicron SARS-CoV-2, віруси грипу типу А, В та парагрипу.

Нагадаємо, у Дніпрі 8 хвилин реанімували дитину посеред вулиці.

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