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  • У селищі поблизу Дніпра ексв’язень заліз до чужого будинку та забрав всі гроші, поки власниця спала

У селищі поблизу Дніпра ексв’язень заліз до чужого будинку та забрав всі гроші, поки власниця спала

Сьогодні 20:01
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На Дніпропетровщині ексв'язень пробрався до будинку, поки господарка була вдома.

Новости Днепра про У селищі поблизу Дніпра ексв'язень заліз до чужого будинку та забрав всі гроші, поки власниця спала

Ексвʼязень викрав гроші з будинку на Дніпропетровщині поки господарка відпочивала.

17 серпня в одному з будинків в селі Сурсько-Михайлівка, коли 33-річна жінка відпочивала у своєму будинку, підозрюваний через незачинені двері проник до помешкання. Коли він тікав з чужим майном, його помітила господарка будинку та викликала поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 44-річний неодноразово судимий за майнові злочини житель села.

Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

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Новости Днепра про У селищі поблизу Дніпра ексв'язень заліз до чужого будинку та забрав всі гроші, поки власниця спалаУкраїнська Новости Днепра про У селищі поблизу Дніпра ексв'язень заліз до чужого будинку та забрав всі гроші, поки власниця спалаРусский

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