У селищі поблизу Дніпра ексв’язень заліз до чужого будинку та забрав всі гроші, поки власниця спала

Ексвʼязень викрав гроші з будинку на Дніпропетровщині поки господарка відпочивала.
17 серпня в одному з будинків в селі Сурсько-Михайлівка, коли 33-річна жінка відпочивала у своєму будинку, підозрюваний через незачинені двері проник до помешкання. Коли він тікав з чужим майном, його помітила господарка будинку та викликала поліцію.
Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 44-річний неодноразово судимий за майнові злочини житель села.
Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.
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