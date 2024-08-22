У селищі поблизу Дніпра донька вбила свого батька, а тіло сховала в колодязі - Днепр Инфо
У селищі поблизу Дніпра донька вбила свого батька, а тіло сховала в колодязі
просмотров
Сегодня 13:36

У Новомосковському районі жінка вбила свого батька.

Новости Днепра про У селищі поблизу Дніпра донька вбила свого батька, а тіло сховала в колодязі

Поліція Новомосковського району затримала 44-річну підозрювану, яка вдарила батька молотком по голові та сховала його тіло у колодязь.

Про ймовірний злочин поліціянти дізналися від односелиці вбитого, яка забила на сполох, коли 64-річний чоловік тривалий час не з’являвся на вулиці. Жінка припустила, що його могли вбити. 

44-річна донька вбитого намагалася заспокоїти схвильовану сусідку та сказала, що батько виїхав до Донецької області. Втім, під час перевірки подвір’я хати, де жила родина, правоохоронці знайшли тіло чоловіка в колодязі. 

Виявилося, що під час сварки донька вдарила батька молотком по голові. Від удару чоловік помер. Аби приховати злочин, жінка кинула тіло родича в колодязь та засипала сміттям, а зверху щебенем.

18 серпня правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка у колодязній ямі, на глибині близько семи метрів. Окрім цього, під час обшуку в будинку померлого знайшли знаряддя злочину – молоток.

Новости Днепра про У селищі поблизу Дніпра донька вбила свого батька, а тіло сховала в колодязі

Всі речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

44-річній жінці повідомили про підозру у вбивстві. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. За скоєне їй загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Новости Днепра про У селищі поблизу Дніпра донька вбила свого батька, а тіло сховала в колодязі

Читайте також:

Новости Днепра про У селищі поблизу Дніпра донька вбила свого батька, а тіло сховала в колодязіУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    На Дніпропетровщині з будинку, який майже охопило полум’я, врятували немовля та 13-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:56
    На Дніпропетровщині з будинку, який майже охопило полум’я, врятували немовля та 13-річну дівчинку

    На Криворіжжі з пожежі врятували дітей.

    Термінова робота у Дніпрі: яких співробітників шукають наприкінці літа у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:51
    Термінова робота у Дніпрі: яких співробітників шукають наприкінці літа у Дніпрі

    Термінову роботу в Дніпрі можна знайти в будь-який час: роботодавцям…

    У Дніпрі на дитячому майданчику оселився тарантул
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:11
    У Дніпрі на дитячому майданчику оселився тарантул

    На Перемозі почали помічати страшних павуків.

    Дніпропетровщина у лідерах з експорту та імпорту за межі України
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:22
    Дніпропетровщина у лідерах з експорту та імпорту за межі України

    Дніпропетровщина в лідерах за експортом та імпортом товарів.