У селищі поблизу Дніпра донька вбила свого батька, а тіло сховала в колодязі

У Новомосковському районі жінка вбила свого батька.

Поліція Новомосковського району затримала 44-річну підозрювану, яка вдарила батька молотком по голові та сховала його тіло у колодязь.

Про ймовірний злочин поліціянти дізналися від односелиці вбитого, яка забила на сполох, коли 64-річний чоловік тривалий час не з’являвся на вулиці. Жінка припустила, що його могли вбити.

44-річна донька вбитого намагалася заспокоїти схвильовану сусідку та сказала, що батько виїхав до Донецької області. Втім, під час перевірки подвір’я хати, де жила родина, правоохоронці знайшли тіло чоловіка в колодязі.

Виявилося, що під час сварки донька вдарила батька молотком по голові. Від удару чоловік помер. Аби приховати злочин, жінка кинула тіло родича в колодязь та засипала сміттям, а зверху щебенем.

18 серпня правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка у колодязній ямі, на глибині близько семи метрів. Окрім цього, під час обшуку в будинку померлого знайшли знаряддя злочину – молоток.

Всі речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

44-річній жінці повідомили про підозру у вбивстві. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. За скоєне їй загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Читайте також:

Українська