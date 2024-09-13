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У селищі на Дніпропетровщині ввели карантин: у чому справа

Сьогодні 14:28
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На території селища Томаківка, що на Дніпропетровщині, ввели карантин.

Новости Днепра про У селищі на Дніпропетровщині ввели карантин: у чому справа

У селищі Томаківка зареєстрували випадок захворювання на сказ у дикої тварини. 

Про це повідомили на сторінці громади у Facebook. 

У зв’язку із цим, сьогодні, 13 вересня, введено карантнинні обмеження на вулицях Садова, Травнева, Ламана, Мокра та провулку Горному. 

У селищі також заплановано проведення обов’язкової вакцинації проти сказу всіх домашніх м’ясоїдних тварин. Всі бажаючі можуть вакцинувати домашніх улюбленців. 

Введено заборону на вивіз собак, котів та диких тварин за межі населеного пункту. 

Просимо власників тварин віднестися з порозумінням та сприяти у проведені вакцинації. Так як сказ — це особливо небезпечна інфекційна хвороба… що викликається нейротропним вірусом і характеризується ураженням нервової системи, та в разі відсутності лікування закінчується летально, – зазначають у дописі громади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпра та області можна безкоштовно вакцинувати домашнього улюбленця. 

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Новости Днепра про У селищі на Дніпропетровщині ввели карантин: у чому справаУкраїнська Новости Днепра про У селищі на Дніпропетровщині ввели карантин: у чому справаРусский

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