У селі на Дніпропетровщині масовий мор риби через наслідки підриву Каховської ГЕС

Сотні рибин валяються на землі.

У селі Марʼянське Дніпропетровської області масовий мор риби через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС. Місцеві публікують відео з доказами.

За словами місцевого мешканця, сотні або навіть тисячі рибин валяються на землі, після того, як водойма значно обміліла. Відео перепостив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Рукотворний екоцид, який здійснює росія, – прокоментував це відео Андрій Єрмак.

Як зазначили в МОЗ, наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Медики попереджають, що збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено. Є ризик захворювання на ботулізм.

На Дніпропетровщині це стосується тих населених пунктів, які знаходяться поблизу Каховського водосховища та на кордоні з Херсонщиною.

Теж Мар’янське. Фото опублікували в телеграм-каналі “Ну і Дніпро”.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків. Подекуди вода доходить до 3-го поверху.

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