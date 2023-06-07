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  • У селі на Дніпропетровщині масовий мор риби через наслідки підриву Каховської ГЕС

У селі на Дніпропетровщині масовий мор риби через наслідки підриву Каховської ГЕС

Сьогодні 12:04
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Сотні рибин валяються на землі.

Новости Днепра про У селі на Дніпропетровщині масовий мор риби через наслідки підриву Каховської ГЕС

У селі Марʼянське Дніпропетровської області масовий мор риби через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС. Місцеві публікують відео з доказами. 

За словами місцевого мешканця, сотні або навіть тисячі рибин валяються на землі, після того, як водойма значно обміліла. Відео перепостив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. 

Рукотворний екоцид, який здійснює росія, – прокоментував це відео Андрій Єрмак. 

Як зазначили в МОЗ, наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Медики попереджають, що збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено. Є ризик захворювання на ботулізм. 

На Дніпропетровщині це стосується тих населених пунктів, які знаходяться поблизу Каховського водосховища та на кордоні з Херсонщиною. 

Теж Мар’янське. Фото опублікували в телеграм-каналі “Ну і Дніпро”.

Новости Днепра про У селі на Дніпропетровщині масовий мор риби через наслідки підриву Каховської ГЕС

Новости Днепра про У селі на Дніпропетровщині масовий мор риби через наслідки підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків. Подекуди вода доходить до 3-го поверху.

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Новости Днепра про У селі на Дніпропетровщині масовий мор риби через наслідки підриву Каховської ГЕСУкраїнська Новости Днепра про У селі на Дніпропетровщині масовий мор риби через наслідки підриву Каховської ГЕСРусский

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