У селах на Дніпропетровщині масово мре риба: якими будуть збитки

На Дніпропетровщині, а також Херсонщині та Запоріжжі розпочався масовий мор риби через обміління водойм.
Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.
За даними Мінагрополітики, деякі поля на Дніпропетровщині можуть стати непридатними до вирощування агропродукції. Причина – знищення систем зрощування полів, без яких земля перетвориться на пустелю.
У 2023 році на правому березі Дніпра працюють 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.
Проте у міністерстві зауважили, що це попередні оцінки. Реальні масштаби наслідків ми дізнаємося тільки після того, коли рівень води стабілізується.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у селі Мар’янка зафіксували масовий мор риби.
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