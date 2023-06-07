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У селах на Дніпропетровщині масово мре риба: якими будуть збитки

Сьогодні 14:05
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У профільному міністерстві назвали попередні цифри збитків, які понесе галузь риболовства через руйнацію Каховської ГЕС та обміління водойм
Новости Днепра про У селах на Дніпропетровщині масово мре риба: якими будуть збитки

Обміліле Каховське водосховище. Фото ілюстративне

На Дніпропетровщині, а також Херсонщині та Запоріжжі розпочався масовий мор риби через обміління водойм. 

У Мінагрополітики оцінили наслідки та збитки від загибелі усіх водних біоресурсів унаслідок підриву Каховської ГЕС. За даними міністерства, вони можуть становити до 10,5 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
 
Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.
 
Наразі на обмілілих водоймах гинуть дорослі та молоді особини. Тільки-но закінчився нерест, тому ікра, яку відклали риби, також висохне. 
 

Новости Днепра про У селах на Дніпропетровщині масово мре риба: якими будуть збитки

 
Винесена потоком води фауна водосховища згодом теж загине, адже через деякий час вода на затоплених ділянках спаде. Загроза є також для Чорного моря, куди знесе усі відходи та мертву рибу, а морські мешканці можуть загинути від напливу прісної води.
 
Фахівці стверджують, що наслідки ми будемо “вигрібати” ще декілька років, адже навіть якщо Каховське водосховище вдасться заповнити найближчим часом, то відновити знищені біоресурси відразу не вийде. 

Поля перетворяться на пустелі 

За даними Мінагрополітики, деякі поля на Дніпропетровщині можуть стати непридатними до вирощування агропродукції. Причина – знищення систем зрощування полів, без яких земля перетвориться на пустелю. 

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.

Проте у міністерстві зауважили, що це попередні оцінки. Реальні масштаби наслідків ми дізнаємося тільки після того, коли рівень води стабілізується. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у селі Мар’янка зафіксували масовий мор риби. 

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Новости Днепра про У селах на Дніпропетровщині масово мре риба: якими будуть збиткиУкраїнська

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