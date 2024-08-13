У СБУ заявили, що за вбивством Фаріон могли стояти російські спецслужби

Серед іншого, СБУ перевіряє одну з версій щодо причетності російських спецслужб до організації вбивства і зв’язку затриманого з неонацистським рухом, центр якого знаходиться у РФ, – ідеться в повідомленні. Назв російських спецслужб СБУ не вказала.
Видання зазначає, що в убивстві Фаріон МВС підозрює 18-річного жителя Дніпра, котрий “засвітився” в коментарях на форумі неонацистської організації NS/WP – (National-Socialism / White Power), яка діє у країні-агресорі Росії і яку визнано терористичною.
Саме цей рух, за даними ЗМІ, був причетний до підпалів військкоматів і машин у РФ, а також нібито готував замахи на кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова й Маргариту Симоньян.