У СБУ заявили, що за вбивством Фаріон могли стояти російські спецслужби

СБУ припускає, що до вбивства Фаріон були причетні спецслужби РФ.

За вбивством мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон могли стояти російські спецслужби, але цю версію ще перевіряють. Про це пише видання “Телеграф” із посилання на відповідь Служби безпеки України на офіційний запит.

Серед іншого, СБУ перевіряє одну з версій щодо причетності російських спецслужб до організації вбивства і зв’язку затриманого з неонацистським рухом, центр якого знаходиться у РФ, – ідеться в повідомленні. Назв російських спецслужб СБУ не вказала.

Видання зазначає, що в убивстві Фаріон МВС підозрює 18-річного жителя Дніпра, котрий “засвітився” в коментарях на форумі неонацистської організації NS/WP – (National-Socialism / White Power), яка діє у країні-агресорі Росії і яку визнано терористичною.

Саме цей рух, за даними ЗМІ, був причетний до підпалів військкоматів і машин у РФ, а також нібито готував замахи на кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова й Маргариту Симоньян.