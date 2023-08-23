На жаль, через удар загинули 4 педагоги – директор школи, заступник директора, секретар та бібліотекар.
Про це повідомили у Сумській ОВА та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Пошуково-рятувальна операція на місці влучання завершена.
Також поранення отримали 4 місцевих мешканці, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад.
На фото серед руїн школи – вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце, – зазначив міністр.
Та закликав дотримуватися правил безпеки.
Лунає сигнал тривоги – прямуйте в укриття, – додав Клименко.
Зазначимо, від міста Ромни до кордона з росією десь близько 100 км.
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