У Ромнах росіяни завдали удару по школі: загинули 4 педагоги - Днепр Инфо
У Ромнах росіяни завдали удару по школі: загинули 4 педагоги
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Сегодня 14:52

Сьогодні, 23 серпня, росіяни завдали удару дроном по місту Ромни в Сумській області. Повністю зруйновано школу.

Новости Днепра про У Ромнах росіяни завдали удару по школі: загинули 4 педагоги

На жаль, через удар загинули 4 педагоги – директор школи, заступник директора, секретар та бібліотекар.

Про це повідомили у Сумській ОВА та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Пошуково-рятувальна операція на місці влучання завершена.

Новости Днепра про У Ромнах росіяни завдали удару по школі: загинули 4 педагоги

Новости Днепра про У Ромнах росіяни завдали удару по школі: загинули 4 педагоги

Також поранення отримали 4 місцевих мешканці, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад.

На фото серед руїн школи – вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце, – зазначив міністр.

Та закликав дотримуватися правил безпеки.

Лунає сигнал тривоги – прямуйте в укриття, – додав Клименко.

Зазначимо, від міста Ромни до кордона з росією десь близько 100 км.

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Новости Днепра про У Ромнах росіяни завдали удару по школі: загинули 4 педагогиУкраїнська

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