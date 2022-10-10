У роботі громадського транспорту у Дніпрі є зміни: подробиці

Російські окупанти сьогодні вранці нанесли масований ракетний удар по Дніпру та по всій Україні.

Через це у Дніпрі вносяться зміни у роботу громадського транспорту.

Так, за повідомленням департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, тимчасово зупинено роботу автобусного маршруту №18.

Крім цього, тимчасово організовано об’їздив вулиці Калинової через вулицю Байкальську (на участку вул. Калинової від вул. Янтарної до просп. Слобожанського).

Усі інші маршрути поки курсують без змін.

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