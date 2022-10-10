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У роботі громадського транспорту у Дніпрі є зміни: подробиці

Сьогодні 10:03
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Російські окупанти сьогодні вранці нанесли масований ракетний удар по Дніпру та по всій Україні.

Новости Днепра про У роботі громадського транспорту у Дніпрі є зміни: подробиці

Через це у Дніпрі вносяться зміни у роботу громадського транспорту.

Так, за повідомленням департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, тимчасово зупинено роботу автобусного маршруту №18.

Крім цього, тимчасово організовано об’їздив вулиці Калинової через вулицю Байкальську (на участку вул. Калинової від вул. Янтарної до просп. Слобожанського).

Усі інші маршрути поки курсують без змін.

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Новости Днепра про У роботі громадського транспорту у Дніпрі є зміни: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У роботі громадського транспорту у Дніпрі є зміни: подробиціРусский

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