У роботі громадського транспорту у Дніпрі є зміни: подробиці

Через це у Дніпрі вносяться зміни у роботу громадського транспорту.
Так, за повідомленням департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, тимчасово зупинено роботу автобусного маршруту №18.
Крім цього, тимчасово організовано об’їздив вулиці Калинової через вулицю Байкальську (на участку вул. Калинової від вул. Янтарної до просп. Слобожанського).
Усі інші маршрути поки курсують без змін.
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