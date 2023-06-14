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У ракеті, якою РФ вдарила по Кривому Рогу, знайшли деталі з країн-союзниць України

Сьогодні 10:22
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РФ зуміла обійти санкції, а ракета якою вдарили по Кривому Рогу виготовили у квітні 2023

Новости Днепра про У ракеті, якою РФ вдарила по Кривому Рогу, знайшли деталі з країн-союзниць України

Про це Володимир Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення. 

За його словами, ракета Х-101, якою вдарили по Кривому Рогу 13 червня, була виготовлена у квітні 2023 року. Ба більше, близько 50 деталей, які використали при її створенні, вироблені в інших країнах, серед яких є союзниці України.

Це свідчить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет та обійти санкції. 

Різними шляхами ці компоненти доставляють до Росії. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, вироблені в інших країнах, – зазначив він. 
 

Зеленський зауважив, що вже є список компаній, які постачають Росії деталі для ракет. Також 13 червня відбулася зустріч представників України з дипломатами відповідних країн. 

Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ – теж у всіх у світі є. Ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор, – наголосив він.

Нагадаємо, 13 червня росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу. Станом на ранок 14 червня, відомо про 12 загиблих внаслідок цієї атаки. У лікарні помер 67-річний чоловік, який отримав сильні опіки внаслідок атаки ракетами. Крім цього, ворог вдарив по складу з водою, де загинуло 7 працівників, які тієї ночі працювали на цьому підприємстві. 

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Новости Днепра про У ракеті, якою РФ вдарила по Кривому Рогу, знайшли деталі з країн-союзниць УкраїниУкраїнська Новости Днепра про У ракеті, якою РФ вдарила по Кривому Рогу, знайшли деталі з країн-союзниць УкраїниРусский

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