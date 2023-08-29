У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує мобілізувати депутатів

Його зареєстрував одіозний нардеп Олександр Дубінський. Інформація про це з’явилася на сайті парламенту.
Дубінський пропонує внести поправки до закону про мобілізацію та скасувати відстрочку для нардепів та чиновників.
Наразі у законі “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” є згадка про те, що народні депутати та парламентарі мають право на відстрочку від призову під час мобілізації.
Крім цього, Дубінський запропонував скасувати статтю 29 цього закону, якою депутатів звільняли від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори.
Якщо раптом цю поправку до закону ухвалять, то зміни торкнуться тільки парламентарів, для інших верств населення змін не передбачено.
В Україні досить скептично відреагували на цю ініціативу нардепа, і вважають, що це популістична заява, а не прагнення встановити справедливість.
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