Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Раді пропонують звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків: кого саме

У Раді пропонують звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків: кого саме

Сьогодні 10:32
просмотров

З'явився новий законопроєкт, у якому пропонують давати відстрочку ще кільком категоріям чоловіків.

Новости Днепра про У Раді пропонують звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків: кого саме

На сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт, де пропонують давати відстрочку чоловікам-волонтерам. 

Ініціатор законопроєкту – Георгій Мазурашу з фракції “Слуга Народу”.

Наразі документ перебуває на розгляді профільного комітету ВР.

Що пропонує нардеп?

Як йдеться у пояснювальній записці, треба давати відстрочку від мобілізації волонтерам. Це перш за все стосується тих, хто офіційно працевлаштований або зареєстрований у відповідному реєстрі. Тобто чоловіків, які волонтерять фултайм. Нардеп вважає, що такі люди принесуть більше користі в тилу, допомагаючи війську та цивільним, ніж якщо доєднаються до лав ЗСУ. 

Мазурашу каже, що до нього неодноразово зверталися волонтери та громадські організації з проханням ініціювати зміни, щоб волонтери мали змогу продовжувати займатися допомогою Україні в тилу. 

Нардеп пропонує прописати в законі, що мобілізації не підлягають волонтери, які відповідають таким критеріям:

  • громадянин України військовозобов’язаного віку та стану, який працює (не менш як на 0,75 ставки)
  • який займається підприємницькою діяльністю (і не має податкових заборгованостей)
  • офіційно займається волонтерською діяльністю (входить до Реєстру волонтерів, має посвідчення волонтера затвердженого зразка)
  • має підтверджувальні документи, що в поточному або попередньому місяці здійснював волонтерську діяльність

Зауважимо, що Георгій Мазурашу автор сумнівного законопроєкту про критику в соцмережах, а ще низки документів, які не проходять розгляд профільних комітетів, і відповідно не подаються на голосування.

Чи потрапить цей законопроєкт до Ради – дізнаємося. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Раді пропонують звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків: кого самеУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні вдевʼяте продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якого числа
новини України
08.11.2023 13:07
В Україні вдевʼяте продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якого числа

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90…

В Україні найближчим часом можуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: на скільки
новини України
02.11.2023 09:20
В Україні найближчим часом можуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: на скільки

Найімовірніше, продовження буде з 15 листопада 2023 року до середини…

«В Україні готують мобілізацію підлітків від 14 років»: у мережі поширюють новий фейк
Новини Дніпра
01.11.2023 11:42
«В Україні готують мобілізацію підлітків від 14 років»: у мережі поширюють новий фейк

Перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!

Які нововведення очікують мешканців Дніпра з 1 листопада: гроші на житло, виплати для ВПО та надбавка до пенсії
Новини Дніпра
31.10.2023 13:53
Які нововведення очікують мешканців Дніпра з 1 листопада: гроші на житло, виплати для ВПО та надбавка до пенсії

З 1 листопада на мешканців Дніпра та України чекає низка…

Наверх