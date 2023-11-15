У Раді пропонують звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків: кого саме

На сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт, де пропонують давати відстрочку чоловікам-волонтерам.
Ініціатор законопроєкту – Георгій Мазурашу з фракції “Слуга Народу”.
Наразі документ перебуває на розгляді профільного комітету ВР.
Як йдеться у пояснювальній записці, треба давати відстрочку від мобілізації волонтерам. Це перш за все стосується тих, хто офіційно працевлаштований або зареєстрований у відповідному реєстрі. Тобто чоловіків, які волонтерять фултайм. Нардеп вважає, що такі люди принесуть більше користі в тилу, допомагаючи війську та цивільним, ніж якщо доєднаються до лав ЗСУ.
Мазурашу каже, що до нього неодноразово зверталися волонтери та громадські організації з проханням ініціювати зміни, щоб волонтери мали змогу продовжувати займатися допомогою Україні в тилу.
Нардеп пропонує прописати в законі, що мобілізації не підлягають волонтери, які відповідають таким критеріям:
Зауважимо, що Георгій Мазурашу автор сумнівного законопроєкту про критику в соцмережах, а ще низки документів, які не проходять розгляд профільних комітетів, і відповідно не подаються на голосування.
Чи потрапить цей законопроєкт до Ради – дізнаємося.
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