У Раді пропонують звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків: кого саме

З'явився новий законопроєкт, у якому пропонують давати відстрочку ще кільком категоріям чоловіків.

На сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт, де пропонують давати відстрочку чоловікам-волонтерам.

Ініціатор законопроєкту – Георгій Мазурашу з фракції “Слуга Народу”.

Наразі документ перебуває на розгляді профільного комітету ВР.

Що пропонує нардеп?

Як йдеться у пояснювальній записці, треба давати відстрочку від мобілізації волонтерам. Це перш за все стосується тих, хто офіційно працевлаштований або зареєстрований у відповідному реєстрі. Тобто чоловіків, які волонтерять фултайм. Нардеп вважає, що такі люди принесуть більше користі в тилу, допомагаючи війську та цивільним, ніж якщо доєднаються до лав ЗСУ.

Мазурашу каже, що до нього неодноразово зверталися волонтери та громадські організації з проханням ініціювати зміни, щоб волонтери мали змогу продовжувати займатися допомогою Україні в тилу.

Нардеп пропонує прописати в законі, що мобілізації не підлягають волонтери, які відповідають таким критеріям:

громадянин України військовозобов’язаного віку та стану, який працює (не менш як на 0,75 ставки)

який займається підприємницькою діяльністю (і не має податкових заборгованостей)

офіційно займається волонтерською діяльністю (входить до Реєстру волонтерів, має посвідчення волонтера затвердженого зразка)

має підтверджувальні документи, що в поточному або попередньому місяці здійснював волонтерську діяльність

Зауважимо, що Георгій Мазурашу автор сумнівного законопроєкту про критику в соцмережах, а ще низки документів, які не проходять розгляд профільних комітетів, і відповідно не подаються на голосування.

Чи потрапить цей законопроєкт до Ради – дізнаємося.

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