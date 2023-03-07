У Раді пропонують вилучати авто у п’яних водіїв на потреби ЗСУ

Депутати Верховної Ради пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, збільшити відповідальність за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За повторне правопорушення протягом року – вилучати авто, зокрема на потреби ЗСУ, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №9076.

Метою законопроєкту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості дорожньо-транспортних пригод шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних Сил України, – зазначають автори законопроєкту.

Зараз за повторне протягом року керування в стані алкогольного та іншого сп’яніння передбачений штраф у 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу.

Депутати пропонують збільшення штрафу до 51 тисяч гривень та запровадження конфіскації транспортного засобу.

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